В Перми увеличивают зону платных парковок

Пермь, , 08:38 — REGNUM В Перми принято решении о расширении зоны платных парковок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, часть площадей начнёт действовать с 10 сентября, другая часть — с 1 октября.

С 10 сентября парковки станут платными на территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Крисанова и Окулова. Также платными станут парковки, расположенные в границах ул. Пушкина, Компроса, ул. Революции и ул. Островского. Помимо этого, в платную зону войдут участки улиц Ленина и Петропавловской (от ул. Островского до ул. Клименко и ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Петропавловской, соответственно).

С 1 октября к платной зоне добавятся парковки, расположенные на территории, ограниченной улицами Революции, Островского, Чернышевского, площадью Карла Маркса, улицами Сибирской и Полины Осипенко и Компросом.

Добавим, что о расширении зоны платных парковок в городе начали вести разговоры весной 2018 года, когда заявили об изменении тарифной политики. Напомним, с 1 июня час парковки подорожал на 5 рублей — до 20 рублей. При этом чиновники и депутаты отмечали, что в столице Прикамья установили низкую плату за парковку по сравнению с городами в других регионах. Тогда в гордуме Перми подчеркивали, что проект востребован и может возникнуть дефицит мест, поэтому необходимо расширять площадь платных парковок. На сегодня в Перми работает порядка 2,5 тысячи платных парковочных мест. После поэтапного внедрения новых площадей зона увеличится более чем вдвое.

Напомним, система платных парковок в столице Пермского края действует с 15 августа 2016 года. Первоначально ее внедрение вызвало противоречивую реакцию со стороны местных жителей: ряд горожан позитивно воспринял перемены, а часть пермяков отнеслась к платным парковкам критически.

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