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Правительство Украины отберет средства на ремонт дорог у отстающих областей

Экономика

И отдаст деньги тем, кто преуспевает в ремонте

Киев, 6 сентября 2018, 08:24 — REGNUM  Средства дорожного фонда перераспределят на Украине, сообщает 6 сентября «Украинская правда».

Согласно сообщению, решение о перераспределении бюджетных средств было принято правительством Украины в связи с тем, что некоторые объекты сэкономили при строительстве дорог, а некоторые, наоборот, даже не предоставили проектную документацию. Больше всего правительство уменьшило бюджетных средств в Житомирской, Николаевской и Черновицкой областях, а добавило — в Винницкой, Кировоградской и Полтавской областях.

Напомним, ранее в «Укравтодоре» заявили, что на капитальный ремонт всех дорог на Украине необходимо выделить 2 трлн гривен ($70 млн).

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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