Правительство Украины отберет средства на ремонт дорог у отстающих областей

Киев, , 08:24 — REGNUM Средства дорожного фонда перераспределят на Украине, сообщает 6 сентября «Украинская правда».

Согласно сообщению, решение о перераспределении бюджетных средств было принято правительством Украины в связи с тем, что некоторые объекты сэкономили при строительстве дорог, а некоторые, наоборот, даже не предоставили проектную документацию. Больше всего правительство уменьшило бюджетных средств в Житомирской, Николаевской и Черновицкой областях, а добавило — в Винницкой, Кировоградской и Полтавской областях.

Напомним, ранее в «Укравтодоре» заявили, что на капитальный ремонт всех дорог на Украине необходимо выделить 2 трлн гривен ($70 млн).