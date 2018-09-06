«Все механизмы пенсионной системы надо глубоко проработать»

Нижний Новгород, , 07:57 — REGNUM Вопрос о повышении пенсионного возраста давно назревал. Масштаб проблемы большой — половина федерального бюджета идёт на Пенсионный фонд РФ (ПФР) для выплат пенсий пенсионерам. Эту проблему нельзя решить популистскими методами — отнять у кого-то средства, или налоги повысить, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам Надир Хафизов.

«Людей не столько беспокоит повышение пенсионного возраста, сколько размер пенсий, какой он будет после этой реформы. Механизм получения пенсий должен быть заложен в законе, чтобы не получилось, что правительство пообещало, и не сделало», — отметил эксперт.

Кроме того, у российских работодателей появилось порочное отношение к работникам старшего возраста, они считаются неперспективными, хотя во всем мире работники старшего возраста с их наработанным опытом очень ценятся. В российском обществе сложился стереотип, и граждане беспокоятся по этому поводу — люди старшего возраста не могут найти работу. Здесь тоже нужно создать механизмы, как обучать другой специальности или переподготавливать людей предпенсионного возраста, то есть должна быть целая система.

«Выступление президента РФ Владимира Путина расставило серьезные акценты, и людям стало понятно, что пенсионная реформа — это неизбежно, ситуация на грани и надо принимать решение. Поэтому все грядущие изменения в пенсионной системе надо практически более глубоко прорабатывать, нужен целый пакет сопровождающих законодательных мер. Сейчас после выступления президента началась спокойная стадия обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста», — высказал свое мнение Хафизов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»