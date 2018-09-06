Челябинские аграрии стали брать меньше кредитов

Челябинск, , 07:48 — REGNUM В Челябинской области за 2018 год аграрии получили 53 льготных инвестиционных кредита. Общая их сумма составила 3,7 млрд рублей, сообщил глава областного минсельхоза Алексей Кобылин.

Также аграрии взяли 299 льготных краткосрочных кредитов на 12,7 млн рублей. Плюс к этому в минсельхозе региона сформирована дополнительная потребность как по «длинным» кредитам, так и по «коротким». Общая сумма — 7,5 млрд рублей.

Глава минсельхоза добавил, что за 2017 год аграрии Южного Урала оформили льготные кредиты на сумму 13,5 млрд рублей.