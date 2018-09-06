«Штрафуют за снижение продаж»: аграрии жалуются на банки

Челябинск, , 07:40 — REGNUM В Челябинской области аграрии жалуются на банки. Кредитные организации штрафуют сельхозпроизводителей за снижение продаж сельскохозяйственной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

С такой жалобой к главе региона обратился фермер из Троицкого района Каракул Жанабаев. По его словам, банки выставляют штрафы за то, что во втором квартале 2018 года продукции было продано меньше, чем год назад. По словам агрария, в сельхозсекторе характерной является сезонность, также сельхозпроизводители зависят от цен на рынке и вынуждены выбирать наиболее удобное время для реализации своей продукции.

В такой ситуации оказались фермеры, которые ранее взяли кредиты. В кредитных договорах прописано, что реализация продукции не должна быть ниже определённого порога. В противном случае аграриев ждут штрафы.

Губернатор Борис Дубровский уже выразил готовность поддержать аграриев и дал поручение подготовить текст обращения с предложением отменить некоторые виды штрафов со стороны банков за нарушение обязательств по договору. Оно будет направлено в Минсельхоз России. В документе предложат поставить этот вопрос перед банками и предложить им учитывать специфику сектора АПК.