Сильный рубль правительству и экспортерам не нужен

Москва, , 07:13 — REGNUM На Московской бирже 5 сентября рубль продолжил дешеветь. Российская валюта начала падать с открытия торгов, а к вечеру ничего принципиально не поменялось. К вечеру среды доллар прибавил по отношению к рублю 0,43%, потяжелев до 68,286 руб. за доллар. Евро по отношению к рублю взлетел еще больше — на 0,86%, до 79,369 руб. за евро. На валютный рынок 5 сентября пришла большая порция негатива, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Вышедшая статистика по инфляции в России за август оказалась достаточно оптимистичной, но на рубль не оказала никакого влияния. Между тем Минфин заявил, что возобновляет покупки валюты с 7 сентября, и они продолжатся вплоть до начала октября. Правда, ведомство уточнило, что валюта не будет покупаться на открытом рынке, чтобы не нанести ущерба рублю, однако, похоже, что ущерб стоимости рубля уже нанесен. Впрочем, сильный рубль в настоящее время не нужен ни правительству, ни экспортерам.

В Лондоне на ICE нефть Brent впервые за несколько дней скорректировалась вниз, к вечеру среды цена барреля упала на 0,55%, до $77,17, что также оказало негативное влияние на рубль. У пары EUR/USD все хорошо: 5 сентября она подорожала на 0,34%, до 1,16 191 долл. за евро. Сегодня, 6 сентября, по доллару сохранится торговый коридор в 68−69 рублей за доллар, а по евро он смещается в сторону 79−80 рублей за евро.

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