На ВЭФ Якутия обсудит с «Росатомом» создание малых атомных электростанций

Якутск, , 07:18 — REGNUM Самым крупным договором, который делегация Якутии намерена заключить во время четвёртого Восточного экономического форума во Владивостоке, станет соглашение о строительстве электростанций малой мощности. Договорённость об их создании планируется письменно оформить с корпорацией «Росатом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: Проект строительства моста через Лену (Якутия) покажут на ВЭФ четвёртый раз

«Республика была бы первым регионом, где этот проект будет реализован, потому что в наших условиях станции могут дать максимальный результат», — пояснил премьер-министр региона Владимир Солодов.

Всего, по его словам, Якутия собирается заключить в рамках ВЭФ более 30 соглашений, в том числе в сфере образования, атомной энергетики и кадровой политики. Также запланировано подписание трёхстороннего договора с компанией «Колмар» и Агентством по развитию человеческого капитала Дальнего Востока по обеспечению кадрами. Ещё одно важное соглашение, как предполагается, будет заключено с Внешэкономбанком о планах сотрудничества в сфере образования: результатом его реализации должно стать повышение качества обучения в нескольких отдалённых от Якутска школах. У делегации Якутии есть также намерения закрепить письменно намерение взаимодействовать с «Почтой России», крупными недропользователями, работающими на территории региона, а также Камчатским краем и Кемеровской областью.

Читайте также: Якутия продемонстрирует на ВЭФ проекты в сфере недропользования

«Мы будем уделять большое внимание взаимодействию с нашими крупнейшими работодателями. После форума я буду проводить тематические совещания по долгосрочному сотрудничеству в области обеспечения кадрами крупных компаний — АЛРОСА, Колмар, Сургутнефтегаз и Газпром», — пояснил Владимир Солодов.

Он акцентировал внимание на планах активизировать подготовку в республике молодых специалистов для работы на региональных предприятиях — детей намерены готовить к этому со школьной скамьи.

«Важной темой разговора на полях Восточного экономического форума станет реализация национальных проектов», — также сообщил журналистам председатель правительства республики.

Делегация Якутии на ВЭФ будет состоять из 50 человек.

Читайте также: Якутия будет искать на ВЭФ инвесторов для создания центра палеогенетики

Как сообщало ИА REGNUM, на подготовку к ВЭФ Якутия намерена потратить 4,2 млн рублей. Лицевая сторона павильона республики на предстоящем ВЭФ будет в форме мамонта и в виде льдины с гранями, как у алмаза, крыша — в форме волны со свечением, подобным северному сиянию, а боковые и задние стены — с национальным колоритом, говорится в документации закупки. Снаружи павильона должны быть установлены стойки для экспозиции ювелирных украшений, а также фигуры зверей, отображающие разнообразие фауны Якутии, в том числе мамонта высотой не менее 4,5 метров. У павильона также расположат лавочки с вечерней подсветкой, фотозоны и сцену.

Внутри павильона будут диваны, кофейный столик, экспонаты якутской фауны, народных промыслов и национальные костюмы, микрофоны, плазменная панель, колонки, проекторы, аппаратура для синхронного перевода, стулья, трибуны и столы. В павильоне также разместят айс-бар, стилизованный под бар с посудой и мебелью изо льда и атракцион-автостимулятор зимней трассы.

Читайте также: Якутия готовит к ВЭФ павильон в форме льдины с гранями, как у алмаза