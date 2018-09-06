Госдолг вниз, бюджет с профицитом: Нижегородская область подвела итоги

Нижний Новгород, , 06:37 — REGNUM В консолидированный бюджет Нижегородской области по итогам исполнения бюджета за восемь месяцев 2018 года было собрано 120,2 млрд рублей, что относительно такого же периода 2017 года выше на 8% — на 8,9 млрд рублей. Минфин региона подвёл оперативные итоги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На доходы областного бюджета пришлось 100,5 млрд рублей, большая доля которых — это налоговые и неналоговые доходы, они составили 86,2 млрд рублей. Показатель относительно уровня 2017 года выше на 12%, или на 8,9 млрд рублей. При расходах областного бюджета 94,9 млрд рублей исполнение за этот период было с профицитом — 5,6 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета за январь-август 2018 года составили 114,8 млрд рублей.

К концу 2018 года в ведомстве прогнозируют снижение государственного долга региона до 75,6 млрд рублей, что ниже показателя начала года на 434,6 млн рублей.

«Отношение объёма долга к доходам областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений составит 60%, то есть находится на экономически безопасном уровне», — отмечают в министерстве.

Напомним, на начало августа 2018 года госдолг Нижегородской области составил 70 477 704,97 рубля, при этом доля коммерческих кредитов на тот момент в нём отсутствовала. Из этой суммы на бюджетные кредиты приходится 31 945 227,96 рубля, ещё 38 300 000 рублей составляют государственные ценные бумаги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после последних корректировок бюджета на 2018 года доходная часть составляет 150,148 млрд рублей, расходная — 153,104 млрд рублей с дефицитом 2,956 млрд рублей.