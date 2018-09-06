Эксперты оценили налоговый потенциал российских регионов

Москва, , 04:56 — REGNUM Наиболее эффективными с точки зрения налоговой политики по итогам минувшего года в России стали Москва, Югра и Башкирия, передает РБК.

Вслед за Башкирией идут Сахалинская, Новосибирская и Вологодская область. Далее Санкт-Петербург, Бурятия, Московская и Амурская области.

Согласно данным рейтинга PricewaterhouseCoopers, с худшей стороны проявили себя Северная Осетия, Смоленская и Астраханская области.

Чуть лучше ситуация в Красноярском крае, Дагестане и Омской области. В отстающие регионы попали также Пермский край, Крым, Волгоградская область и Ульяновская область.

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