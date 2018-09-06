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«Без убытков и обязательств». «Роснефть» отказалась от проекта «Печора СПГ»

Экономика

Доля дочерней компании «Роснефти» в «РН-Печора СПГ» сократилась с прежних 50,1% до одного процента

Москва, 6 сентября 2018, 04:32 — REGNUM  Дочерняя компании «Роснефти» ООО «РН-Газ» сократила долю в проекте ООО «РН-Печора СПГ» до одного процента (с 50,1%), передает РБК.

В компании пояснили, что это сделано из-за отсутствия «перспектив развития проекта». Выход из него происходит «без каких-либо убытков и обязательств».

Отметим, что «РН-Печора СПГ» должна была реализовать в Ненецком автономном округе проект предприятия по сжижению природного газа. Его «Роснефть» собиралась реализовать совместно с Alltech.

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Газодобыча и транспортировка газа
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