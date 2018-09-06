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Глава Пентагона заявил о готовности договориться с Индией

Экономика

Но на американских условиях

Вашингтон, 6 сентября 2018, 02:18 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о готовности подписать соглашение о военном сотрудничестве с Индией, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, переговоры намечены на 6 сентября. США угрожают Индии экономическими санкциями, пока индийское правительство не решится отказаться от покупок иранской нефти и систем ПВО С-400 у России. Ранее Индия отказалась от американских требований.

«Мы практически уверены, что склонили их на свою сторону. Посмотрим, как всё получится», — заявил Мэттис журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября индийское правительство пообещало частным компаниям страны возместить убытки от американских санкций на случай покупки нефти у Ирана. Ранее правительство Индии дало разрешение нефтеперерабатывающим заводам закупать нефть у Ирана напрямую.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия закупит нефть в Иране, несмотря на санкции США

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