Глава Пентагона заявил о готовности договориться с Индией

Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о готовности подписать соглашение о военном сотрудничестве с Индией, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, переговоры намечены на 6 сентября. США угрожают Индии экономическими санкциями, пока индийское правительство не решится отказаться от покупок иранской нефти и систем ПВО С-400 у России. Ранее Индия отказалась от американских требований.

«Мы практически уверены, что склонили их на свою сторону. Посмотрим, как всё получится», — заявил Мэттис журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября индийское правительство пообещало частным компаниям страны возместить убытки от американских санкций на случай покупки нефти у Ирана. Ранее правительство Индии дало разрешение нефтеперерабатывающим заводам закупать нефть у Ирана напрямую.

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