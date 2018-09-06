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Азербайджан – главный поставщик нефти на Украину

Экономика

Азербайджан стал главным поставщиком нефти на Украину

Азербайджан – главный поставщик нефти на Украину
Penyulap
Добыча нефти в Каспийском море

Киев, 6 сентября 2018, 00:39 — REGNUM  В январе-августе 2018 года Украина импортировала нефти на сумму $288 млн, что на 12,9% больше, чем за отчетный период 2017 года. При этом, в количественном выражении экспорт нефти сократился на 14,6% — до 522,6 тыс. тонн.

По данным государственной фискальной службы Украины, Азербайджан стал главным поставщиком, из этой страны поступило сырье на $273,9 млн, из Алжира — на $7,1 млн, из Ирана — на $5 млн, из других стран — на $2,4 млн.

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в отчетный период не осуществляла.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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