Азербайджан – главный поставщик нефти на Украину

Киев, , 00:39 — REGNUM В январе-августе 2018 года Украина импортировала нефти на сумму $288 млн, что на 12,9% больше, чем за отчетный период 2017 года. При этом, в количественном выражении экспорт нефти сократился на 14,6% — до 522,6 тыс. тонн.

По данным государственной фискальной службы Украины, Азербайджан стал главным поставщиком, из этой страны поступило сырье на $273,9 млн, из Алжира — на $7,1 млн, из Ирана — на $5 млн, из других стран — на $2,4 млн.

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в отчетный период не осуществляла.