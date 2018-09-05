Продажи на авторынке Норвегии резко выросли, а электромобили стали трендом

Осло, , 23:19 — REGNUM В августе 2018 года в Норвегии было зарегистрировано 14 524 новых единиц личного автотранспорта. Неожиданный существенный рост последовал за значительным спадом автомобильных продаж в июле, когда норвежцы купили только 9 611 новых машин, что на 16,3% уступает наименьшему июльскому показателю с 2009 года. По сообщению норвежского новостного издания «Афтенпостен», лишь меньшая часть новых автомобилей оснащена дизельным мотором. В этом году их доля составила 21%, хотя в 2017 этот показатель равнялся 22,4%. В текущем году на автомобили с гибридным двигателем пришлась ровно четверть всего объёма проданных машин, в то время как в 2017 году, по статистике, их было 32%.

На данный момент зарегистрировано 4 158 новых электромобилей, не загрязняющих атмосферу выхлопными газами, чья доля в 2018 году равняется 28%, что на 8 процентных пунктов превышает прошлогодние показатели. Тремя наиболее популярными автомобильными марками на норвежском рынке стали Volkswagen, Toyota и Nissan.