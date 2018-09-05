Российский «Яндекс.Такси» придет на израильский рынок

Тель-Авив, , 22:55 — REGNUM Крупнейшая российская технологическая компания «Яндекс» открыла в Израиле вакансию генерального директора с опытом управления старт-ап проектами. Российская компания планирует создать в Израиле команду для запуска онлайн сервиса заказа такси, чтобы составить конкуренцию местному Gett Taxi. Об этом сообщает израильское экономическое издание Calcalist.

Руководство «Яндекса» заявило, что компания планирует начать полномасштабную маркетинговую деятельность в Израиле, которая включает в себя маркетинговые и рекламные компании. Запуск сервиса заказа такси, судя по всему, состоится в ближайшем будущем, так как «Яндекс» уже подписал контракты с израильскими водителями.

Пока неясно, сможет ли «Яндекс» составить Gett реальную конкуренцию на рынке. Ранее это пыталась сделать компания Uber, однако ее опыт в ближневосточной стране оказался неудачным.