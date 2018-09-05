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Цены на бензин и дизельное топливо в Дели достигли рекордной отметки

Экономика

Цены на бензин и дизельное топливо в Индии достигли своего максимума из-за падения курса рупии, а также резкого роста цены на сырую нефть

Нью-Дели, 5 сентября 2018, 22:31 — REGNUM  Цена на бензин в Дели выросла до рекордной отметки в 79,15 рупии (1,10 долларов США) за литр, а цена на дизель поднялась до максимума в 71,15 рупии. Литр бензина и дизеля в Мумбаи стоит 86,56 и 75,54 рупий соответственно. По сообщению индийского новостного издания «Хинду», эта цена побила предыдущий максимум, который был установлен 28 мая. Тогда бензин в Мумбаи стоил 86,24 рупий за литр.

С 16 августа цены на бензин выросли более чем на 2 рупии, в то время как цены на дизельное топливо возросли на 2,42 рупии за литр. Официальные лица связывают рост цен с падением обменного курса на 2,5 рупии в месяц, который сейчас составляет 71 рупии за доллар. Кроме того, за последние две недели цена на нефть поднялась до 7 долларов за баррель. Укрепление доллара против рупии также привело к росту ставок на сжатый природный газ.

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