Китай меняет уголь на газ

Пекин, , 22:25 — REGNUM Как сообщает Reuters, руководство Китая заявило, что при переводе угольных котельных на газ прежде всего необходимо обеспечить «соответствующие источники поставок». До перевода котельных с угля на газ власти городов должны подписать контракты на зимние поставки газа, вести жесткий контроль строительства новых промышленных проектов, использующих газ, а также расширять газохранилища. Главное — избежать повторения прошлогодних дефицитов, когда административные ограничения на использование угля в 28 крупных городах северного Китая в условиях недостаточно быстрого роста поставок газа привели к тому, что ряд жителей на всю зиму вообще остались без отопления.

Речь идет о работе колоссальной государственной системы теплоснабжения, покрывающей в совокупности 20 000 кв. км к северу от Янцзы, и работавшей изначально в основном на угле — с середины ноября до марта. К 2016 г. эта система за зиму сжигала около 400 млн. тонн угля, причем лишь половина от этого объема использовалась хоть с какими-то системами контроля выбросов. Так что стремление поскорее перейти на газ вполне объяснимо.

Но объяснимо и желание китайских властей избежать перегрева газового рынка. По оценкам самих китайских властей, зависимость страны от импорта СПГ в 2018 г. должна вырасти до 44% (по сравнению с 38% в 2017 г.), что уже становится дискомфортно. Поэтому, в отличие от прошлого года, на этот раз власти будут стремиться сделать процесс более организованным и стабильным и сгладить, насколько это возможно, рост импорта, а главное — его влияние на цены.

Reuters в этом сообщении переставляет акценты. Стремление Китая быстрее перейти с угля на газ привело к серьезной ошибке в планировании — темп сокращения добычи угля оказался слишком интенсивным в сравнении со строительством газопроводов на северные территории. Именно отсутствие и угля, и газа привело к проблемам с теплоснабжением населения прошедшей зимой. За год газопроводы не появились — эта территория будет газифицирована только после прокладки «Силы Сибири». Но и восстановить закрытые шахты уже невозможно — после отключения насосного оборудования происходит обводнение грунтовыми водами. Единственный выход из ситуации — увеличение импорта угля, что и привело к практически двукратному росту его мировых цен. Для угольной отрасли России это обернулось сразу двумя положительными факторами — ростом рентабельности и появлением огромного китайского рынка сбыта. Третий год подряд рост добычи угля в России не опускается ниже 6%, но для дальнейшего наращивания его экспорта требуется решение всех проблем, связанных в развитием дальневосточных и приморских морских портов.