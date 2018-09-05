Развитие СПГ-технологий без Росатома не обойдется

Москва, , 22:23 — REGNUM В 2018 году Минпромторг России подготовил дорожную карту локализации СПГ-технологий в России. Документ предусматривает создание новых научных разработок в части сжижения газа, а также полигонов для их тестирования. За время действия программы в России должна появиться собственная технология средне‑ и крупнотоннажного СПГ (мощностью от 1 млн т). Опыта применения российских разработок для столь масштабного сжижения газа в России пока нет.

Сотрудничество компаний, заинтересованных в создании новой для России технологии, началось еще до появления подготовленного Минпромторгом документа. В конце марта этого года «Атомэнергомаш» (входит в Росатом) и «Новатэк» на полях Международного Арктического форума договорились о стратегическом партнерстве в области локализации производства оборудования, трубопроводов и крупнотоннажных модулей заводов СПГ в Российской Федерации, в том числе из новых отечественных марок сталей.

5 сентября состоялось совещание по локализации производства оборудования в Нижегородской области для СПГ-проектов, реализуемых российскими газовыми компаниями, на базе АО «ОКБМ Африкантов» (входит в состав «Атомэнергомаш»), сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В мероприятии приняли участие глава Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, руководители предприятий-изготовителей технологического оборудования. Важным условием локализации СПГ-технологий является создание собственной стендово-испытательной базы. На совещании обсудили строительство в Нижегородской области на базе АО «ОКБМ Африкантов» стенда испытаний криогенного оборудования. В настоящее время стендовые комплексы необходимых параметров в России отсутствуют, что ставит изготовителей и заказчиков оборудования в зависимость от владельцев аналогичных стендов США.

Как и атомная энергетика, сжижение природного газа относится к высокотехнологичному производству, потому участие в проекте Росатома совершенно логично. Имеющиеся у государственной корпорации НИИ, производственная база, квалифицированные специалисты позволяют надеяться на то, что в этот раз дорожная карта, разработанная правительством, будет успешно реализована. Машиностроительные предприятия Росатома позволят максимально сократить переход от опытного производства к массовому, мощности «Атоммаша», «Петрозаводскамаша» и ЗиО «Подольск» готовы к реализации дополнительных заказов. В данном случае заказчиком является НОВАТЭК, но разработка и промышленное освоение технологий позволит реализовать СПГ-проекты и государственному «Газпрому».