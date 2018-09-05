Годовой отчет Всемирной ядерной ассоциации

Москва, , 22:18 — REGNUM В конце августа опубликован годовой отчет WNA, World Nuclear Association, Всемирной ядерной ассоциации, с анализом мировых рынков атомной энергетики. WNA создана в 2001 году с целью продвижения атомной энергетики и поддержки компаний отрасли, одна из ее задач — мониторинг отрасли с целью выявления как недочетов, так и положительных практик. В силу этого отчет этой организации ценен объективностью и отсутствием комплиментарности по отношению к кому бы то ни было. Отчет достаточно объёмен, вот оценка атомной энергетики России:

«Четвертый блок Ростовской АЭС и первый блок Ленинградской АЭС-2 были подключены к сети в феврале и марте 2018 года. Эти два энергоблока стали первыми, включенными в энергосистему России после первого блока Нововоронежской АЭС-2 в августе 2016 года. Май 2018 года был отмечен важным для страны событием — после завершения строительства плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» началась его буксировка из Санкт-Петербурга в Мурманск для загрузки ядерного топлива.

Сила российской атомной отрасли проявляется в ее доминировании на экспортных рынках строительства новых АЭС. В настоящее время атомная промышленность страны участвует в проектах строительства новых энергоблоков в Республике Бангладеш, Китае, Республике Беларусь, Венгрии, Индии, Иране и Турции. В той или иной степени Россия выступает в качестве потенциального инвестора в проектах Алжира, Боливии, Бразилии, ДРК, Египта, Индонезии, Иордании, Казахстана, Нигерии, Филиппин, Саудовской Аравии, ЮАР, Шри-Ланки и Таджикистана».

Оценка со стороны всегда ценна, в данном случае она показывает, что атомная энергетика — та отрасль науки, техники и производства, в которой Россия за последние годы сумела добиться мирового лидерства. Факт подписания обязывающего контракта на строительство в Египте АЭС «Эль-Дабаа» в самом конце декабря 2017 года в отчет не попал.