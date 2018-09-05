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«Запсибнефтехим» — крупнейший газохимический проект России

Экономика

Избавление от «нефтяной иглы» становится все более реальным

Москва, 5 сентября 2018, 22:13 — REGNUM  «СИБУР Холдинг» выплатил в бюджет 107 млн. долларов в качестве процентных платежей по кредиту, привлеченному у Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство «ЗапСибНефтехима». Об этом 4 сентября 2018 г сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) К. Дмитриев. Инвестиции ФНБ в «ЗапСибНефтехим» оказались очень удачными. Тезисы от К. Дмитриева:

— это приносит бюджету десятки миллионов долларов дополнительного дохода,

— финансирование структурировано таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту и возвратность средств,

— доходность вложений ФНБ в проект «ЗапСибНефтехим» значительно превышает среднюю доходность американских гособлигаций, в которых традиционно размещался ФНБ, за аналогичный период,

— общая сумма участия российских поставщиков и подрядчиков в проекте в объеме превышает 220 млрд руб.

Привлечение финансирования для реализации проекта «ЗапСибНефтехим» СИБУР завершил в конце 2015 г. Тогда «ЗапСибНефтехим» разместил облигации на сумму 1,75 млрд. долларов США сроком обращения 15 лет в пользу Минфина РФ. Тогда же в проект вложился консорциум инвесторов в составе РФПИ и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока. Общий объем средств, который обеспечен за счет инвестиций консорциума инвесторов и коммерческих банков, составляет до 3,3 млрд. долларов США при общем базовом бюджете проекта «ЗапСибНефтехима» в 9,5 млрд. долларов.

«ЗапСибНефтехим» строится в г Тобольск Тюменской области. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн т/год этилена, около 500 тыс т/год пропилена и 100 тыс т/год бутан-бутиленовой фракции (ББФ), установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т/год.

За время строительства комбината компании-подрядчики, осуществляющие капитальное строительство, получат заказы на общую сумму почти в 300 млрд. рублей, при пиковой нагрузке на строительной площадке будет одновременно занято до 16 000 строителей. Завершенный проект даст около 1 000 новых рабочих мест на самом комбинате, около 3 000 рабочих мест в сервисных компаниях, новые рабочие места появятся и в логистических компаниях. Конечно, это не миллионы новых рабочих мест, но миллионы складываются из куда как меньших чисел. Но самое важное в проекте — то, что российские предприятия, производящие продукцию из полиэтилена и полипропилена, получат возможность не покупать сырье за валюту, слово «импортозамещение» наполнится конкретным смыслом.

regnum author Борис Марцинкевич
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Проект «Геоэнергетика»
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