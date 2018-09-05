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Китай инвестирует в Африку 60 миллиардов долларов

Экономика

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал инвестировать еще 60 млрд. долл. США (около 890 млрд. рандов) в экономику Африки

Пекин, 5 сентября 2018, 22:14 — REGNUM  На Форуме по китайско-африканскому сотрудничеству (Focac) в Пекине, Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал оказать финансовую помощь в обеспечении устойчивого экономического развития африканского континента. При этом, как сообщает южноафриканское новостное издание Republikein, Китай отрицает участие в дипломатии «долговых ловушек».

Обращаясь к лидерам других стран китайский лидер заявил, что 60 миллиардов долларов будут включать 15 миллиардов долларов США на помощь, беспроцентные займы и льготные кредиты, 20 миллиардов долларов на кредитную линию, 10 миллиардов долларов США на развитие отношений Китая и Африки и 5 млрд. долл. США на увеличение импорта. По его словам, китайским компаниям будет предложено инвестировать не менее 10 миллиардов долларов в развитие континента в течение ближайших трёх лет.

Официальные лица Китая сообщили, что будут осторожны в отношении вложений денег и выразили желание обеспечить устойчивое развитие инвестиционных проектов. Китай продолжает кредитование Африки, поскольку континенту крайне необходимо скорейшее развитие инфраструктуры.

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