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Президент Индии призвал киприотов инвестировать в индийскую экономику

Экономика

Президент Индии Рамнатх Ковинд во время своего визита на Кипр в ходе европейского турне призвал граждан страны активнее инвестировать в индийскую экономику

Президент Индии призвал киприотов инвестировать в индийскую экономику
stevepb
Инвестиции

Никосия, 5 сентября 2018, 21:48 — REGNUM  Президент Индии Рамнатх Ковинд обратился к киприотам с призывом активнее инвестировать в индийскую экономику. Президент Индии посетил Кипр во время своего визита в страны Европы. По сообщению индийского новостного агентства, Jagran, выступая перед парламентом в столице страны, Никосии, Рамнтах Ковинд отметил огромные возможности, которые предоставляет растущая экономика страны для зарубежного инвестора. Президент Индии назвал проекты и сферы, которые станут наиболее прибыльными: это проект «Цифровая Индия», проект «Умный город», а также энергетика, морские перевозки, строительство автомагистралей и портов. Кипрские инвесторы, по мнению президента, могут извлечь огромную выгоду из вложений в проекты «самой быстрорастущей» экономики мира.

Республика Кипр занимает восьмое место в списке крупнейших инвесторов в индийскую экономику. Взаимный товарооборот между двумя странами составляет 8,2 миллиарда долларов и сопоставим с российско-индийским (без учёта вооружения).

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