Россельхознадзор ввёл усиленный контроль для четырех предприятий Белоруссии

Москва, , 20:55 — REGNUM Россельхознадзор принял решение о введении усиленного лабораторного контроля в отношении животноводческой продукции четырех предприятий Белоруссии, сообщает 5 сентября пресс-служба российского ведомства.

Как уточняется, меры предприняты в отношении продукции ПУП «Брестские традиции», ОАО Птицефабрика «Рассвет» и СООО «Старфуд» в связи с тем, что в мясе птицы производства данных предприятий были выявлены остатки кокцидиостатиков (декоквината и динитрокарбанилида).

Кроме этого, под усиленный контроль взята продукция Житковичского РАЙПО в связи с выявлением в говядине данного предприятия бактерий группы кишечной палочки.

В Россельхознадзоре поясняют, что кокцидиостатики предназначены для профилактики и лечения кокцидиозов (эймериозов) у животных.

Результатом регулярного употребления человеком продукции с содержанием данных веществ может стать дисбактериоз, снижение иммунитета, постоянные простуды, аллергические реакции и нарушение работы всех систем организма.