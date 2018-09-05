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Россельхознадзор ввёл усиленный контроль для четырех предприятий Белоруссии

Экономика

В мясе белорусских предприятий обнаружены остатки кокцидиостатиков и бактерии группы кишечной палочки

Россельхознадзор ввёл усиленный контроль для четырех предприятий Белоруссии
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Курица

Москва, 5 сентября 2018, 20:55 — REGNUM  Россельхознадзор принял решение о введении усиленного лабораторного контроля в отношении животноводческой продукции четырех предприятий Белоруссии, сообщает 5 сентября пресс-служба российского ведомства.

Как уточняется, меры предприняты в отношении продукции ПУП «Брестские традиции», ОАО Птицефабрика «Рассвет» и СООО «Старфуд» в связи с тем, что в мясе птицы производства данных предприятий были выявлены остатки кокцидиостатиков (декоквината и динитрокарбанилида).

Кроме этого, под усиленный контроль взята продукция Житковичского РАЙПО в связи с выявлением в говядине данного предприятия бактерий группы кишечной палочки.

В Россельхознадзоре поясняют, что кокцидиостатики предназначены для профилактики и лечения кокцидиозов (эймериозов) у животных.

Результатом регулярного употребления человеком продукции с содержанием данных веществ может стать дисбактериоз, снижение иммунитета, постоянные простуды, аллергические реакции и нарушение работы всех систем организма.

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