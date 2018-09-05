Минэкономразвития удвоило прогноз по оттоку капитала из России в 2018 году

Москва, , 20:44 — REGNUM Минэкономразвития России повысило свой прогноз по оттоку капитала из страны в 2018 году с прежних $18 млрд до $41 млрд. Об этом говорится в опубликованном 5 сентября новом ежемесячном докладе ведомства «Картина экономики».

Как отмечается в докладе, одним из основных факторов низкой склонности глобальных инвесторов к риску в августе оставалось последовательное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Ещё одним фактором повышенной волатильности на глобальных рынках, по мнению Минэкономразвития, стало дальнейшее усиление внешнеторговых ограничений.

Кроме того, отмечается, что на фоне общей тенденции оттока капитала из стран с формирующимися рынками в июле-августе «начал разворачиваться полномасштабный финансово-экономический кризис в Турции», что в свою очередь «создало дополнительное давление на валюты развивающихся стран, в том числе и рубль».

Напомним, по оценкам Банка России, чистый вывоз капитала частным сектором за январь-июль 2018 года составил $21,5 млрд против $8,7 млрд за аналогичный период 2017 года.

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