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Глава минсвязи Удмуртии лишится двоих заместителей

Экономика

Ранее сократили количество замов министра экономики, социальной политики, образования и сельского хозяйства, а также главного ветеринара

Глава минсвязи Удмуртии лишится двоих заместителей
Geraint Morgan
Кресла

Ижевск, 5 сентября 2018, 19:57 — REGNUM  Министр информатизации и связи Удмуртии лишится двоих заместителей — вместе троих у главы ведомства останется один зам. Соответствующее постановление, опубликованное на портале правительства республики, подписал премьер-министр Ярослав Семенов.

Ранее у министра связи было три заместителя, в том числе один первый зам. Теперь он будет заниматься распределением обязанностей между первым заместителем и начальниками управлений.

Документ применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2018 года.

Другое постановление регламентирует численность Управления по обеспечению деятельности мировых судей. Ранее предельная штатная численность сотрудников управления составляла 368 человек, в соответствии с новым документом — 365 работников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Удмуртии продолжается оптимизация численности чиновников. Согласно документу, подписанному главой республики Александром Бречаловым в июне, численность сотрудников органов исполнительной власти региона должна сократиться на 15%. В рамках оптимизации под сокращение попадут 30 замминистров.

Так, ранее двоих заместителей из четверых лишился глава минэкономики, пятерых замов из семи — министр национальной политики, одного зама из двоих — главный ветеринар, троих из пятерых — министр образования и троих из пятерых — министр образования.

В апреле Бречалов говорил, что совокупный фонд оплаты труда сотрудников органов исполнительной и муниципальной власти в республике составляет 4,117 млрд рублей в год.

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