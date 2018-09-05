Врио главы Якутии внёс законопроект о сохранении льгот для пожилых

Якутск, , 19:42 — REGNUM Врио главы Якутии Айсен Николаев внес на рассмотрение в Государственное собрание (Ил Тумэн) проект закона о распространении действующих в республике пенсионных льгот для женщин от 50 лет и мужчин от 55 лет. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Как уточняется, проектом предлагается сохранить действующий механизм назначения мер социальной поддержки для ветеранов труда, постоянно проживающих на территории Якутии, после повышения пенсионного возраста в России.

«Речь идёт о ежемесячной денежной выплате в размере 966 рублей и компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 сентября законопроект уже был рассмотрен и одобрен на заседании регионального политсовета партии «Единая Россия».

Кроме этого, ожидается, что на ближайшей сессии регионального парламента, которая состоится 20 сентября, местные депутаты обсудят пакет поправок от Якутии ко второму чтению в Государственной думе законопроекта о пенсионной реформе.