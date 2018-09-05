Миллер: В «Газпроме» у пожилых людей не будет проблем с трудоустройством

Москва, , 19:41 — REGNUM Председатель правления российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер заявил, что кадровая политика корпорации такова, что она направлена на защиту граждан предпенсионного возраста. Об этом Миллер заявил сегодня, 5 сентября, в интервью НТВ.

По словам Миллера, в корпорации «Газпром» очень сильны традиции и компания поддерживает трудовые династии.

«Опыт, знания, навыки — они передаются в совместной практической работе, и многие качества невозможно получить в рамках высшего образования», — сказал Миллер.

Кроме того, глава «Газпрома» не считает, что лица предпенсионного возраста могут занять чьи-то «чужие» рабочие места. Миллер считает, что по крайней мере в «Газпроме» этого точно не произойдёт, так как у компании очень много новых проектов и строек, привлекательных в первую очередь для молодежи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам в связи с готовящейся пенсионной реформой. Путин в целом одобрил предлагаемую правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу, однако внес в неё существенный ряд поправок.

В частности, президент на законодательном уровне предложил защитить трудовые права лиц предпенсионного возраста и запретить работодателям под страхом уголовного наказания увольнять пожилых работников только в силу их возраста.