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На Камчатке намерены сохранить региональные льготы для пожилых людей

Экономика

Законопроект о сохранении возрастных льгот затронет более 40 тысяч жителей региона

На Камчатке намерены сохранить региональные льготы для пожилых людей
Андрей © ИА Красная Весна
Здесь начинается Россия. Камчатка.

Петропавловск-Камчатский, 5 сентября 2018, 19:19 — REGNUM  Законодательное собрание Камчатского края 18 сентября рассмотрит законопроект о сохранении региональных пенсионных льгот в нынешних возрастных границах после повышения пенсионного возраста, сообщили 5 сентября в пресс-службе Заксобрания.

Как уточнил спикер парламента Камчатки Валерий Раенко, для женщин от 50 лет и мужчин от 55 лет предполагается сохранить все действующие социальные гарантии, включая льготы на оплату жилья, коммунальных услуг и взносы в фонд капитального ремонта, право на бесплатную юридическую помощь и прочее. Ветеранам труда будут сохранены ежемесячные выплаты и возможность бесплатного зубного протезирования.

Соответствующие поправки предполагается внести в шесть действующих региональных законов. Кроме этого, предусмотрено сохранение льгот, которые действуют сегодня на основании нормативных актов исполнительных органов власти и касаются проезда на транспорте и лекарственного обеспечения.

Как ожидается, действие поправок затронет более 40 тысяч жителей Камчатки указанных возрастных категорий.

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Повышение пенсионного возраста
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