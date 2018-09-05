Объем частных инвестиций в здравоохранение Казахстана вырос в два раза

Астана, , 19:00 — REGNUM В 2017 году объем инвестиций в здравоохранение Казахстана составил 90 млрд тенге ($243 млн), что на 50% больше, чем годом ранее, заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

По его словам, объем частных инвестиций составил 44 млрд тенге ($5,62 млн), что в два раза больше, чем в 2016 году.

«Это небывалый уровень притока частных инвестиций в сектор здравоохранения», — сказал Биртанов.

Для стимулирования роста частных инвестиций минздрав республики разработал дорожную карту и единый национальный перспективный план развития системы здравоохранения до 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года стоимость услуг здравоохранения в республике увеличилась на 7%. Объем услуг составил 241,9 млрд тенге ($30,9 млн).