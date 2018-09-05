Тамбовская аграрная фирма недоплатила 21 млн рублей налогов

Тамбов, , 18:30 — REGNUM В Тамбовской области следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от налогов местной аграрной фирмой. Как сообщила 5 сентября пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, компания сэкономила на налоге на добавленную стоимость примерно 21 млн рублей.

По версии следствия, в 2015—2017 годах пока неустановленные сотрудники фирмы, которая занимается растениеводством, специально включали в налоговые декларации ложные сведения о приобретении сельскохозяйственной продукции. Фиктивные документы отправлялись в налоговую. Уголовное дело возбуждено по статье 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов».

«В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления, а также причастных к его совершению лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.