За 7 месяцев производство кормов для животных в Казахстане выросло на 26%

Астана, , 18:36 — REGNUM За семь месяцев 2018 года производители кормов для сельскохозяйственных животных Казахстана произвели 731 тыс. тонн продукции, что на 25,9% больше, чем годом ранее. Об этом 5 сентября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

В денежном выражении объем производства составил 31,1 млрд тенге ($84 млн), что на 27,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Основной объем производства кормов приходится на Алма-Атинскую (29,2%), Акмолинскую (14,9) и Кустанайскую (14,5%) области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа стоимость одной тонны пшеницы третьего сорта составляла 49 тыс. тенге ($135), что на 40% больше, чем годом ранее.

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