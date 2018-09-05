В Белоруссии могут избавиться от естественных монополий

Минск, , 18:16 — REGNUM В Белоруссии планируются серьёзные законодательные изменения в сфере так называемых естественных монополий. В частности, из этого списка могут исключить электросвязь общего пользования, стационарные городские телефоны и почтовую связь. Об этом журналистам заявил сегодня, 5 сентября, министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.

МАРТ работает над корректировкой сразу нескольких законодательных актов, один из которых касается естественных монополий. Сегодня «Белтелеком» и «Белпочта» являются крупнейшими монополиями в республике. Однако министерство предлагает исключить их из списка, поскольку этот рынок должен быть конкурентным, считает Колтович.

При этом «Белтелеком» и «Белпочта» после изменений будут еще какое-то время занимать главенствующие места на рынках, но регулироваться они будут в рамках антимонопольного законодательства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в последний период активного проведения либерализации экономики белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли стало активнее выступать за борьбу с монополиями. В этом году в МАРТ был озвучен вопрос о демонополизации шести отраслей экономики. Причем, как отмечалось, «конкуренция ради конкуренции не нужна».

В министерстве заявляли, что закон о естественных монополиях может подвергнуться ряду изменений. Например, возможно, в отрасли электроэнергетики после внесенных изменений в этом процессе смогут участвовать и другие компании. Также естественные монополии могут обязать раскрывать информацию о своей деятельности и её результатах. В МАРТ считают, что обновление закона о монополиях — это часть работы по развитию.

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