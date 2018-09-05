Среда, 5 Сентября 2018 года
18:36:43 МСК

В Белоруссии могут избавиться от естественных монополий

Экономика

МАРТ Белоруссии рассчитывает сделать деятельность естественных монополий более прозрачной, а также определить порядок, по которому они могут менять стоимость своих услуг

Минск, 5 сентября 2018, 18:16 — REGNUM  В Белоруссии планируются серьёзные законодательные изменения в сфере так называемых естественных монополий. В частности, из этого списка могут исключить электросвязь общего пользования, стационарные городские телефоны и почтовую связь. Об этом журналистам заявил сегодня, 5 сентября, министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.

МАРТ работает над корректировкой сразу нескольких законодательных актов, один из которых касается естественных монополий. Сегодня «Белтелеком» и «Белпочта» являются крупнейшими монополиями в республике. Однако министерство предлагает исключить их из списка, поскольку этот рынок должен быть конкурентным, считает Колтович.

При этом «Белтелеком» и «Белпочта» после изменений будут еще какое-то время занимать главенствующие места на рынках, но регулироваться они будут в рамках антимонопольного законодательства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в последний период активного проведения либерализации экономики белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли стало активнее выступать за борьбу с монополиями. В этом году в МАРТ был озвучен вопрос о демонополизации шести отраслей экономики. Причем, как отмечалось, «конкуренция ради конкуренции не нужна».

В министерстве заявляли, что закон о естественных монополиях может подвергнуться ряду изменений. Например, возможно, в отрасли электроэнергетики после внесенных изменений в этом процессе смогут участвовать и другие компании. Также естественные монополии могут обязать раскрывать информацию о своей деятельности и её результатах. В МАРТ считают, что обновление закона о монополиях — это часть работы по развитию.

Читайте ранее в этом сюжете: Обратная сторона либерализации: в Белоруссии обещают бороться с монополиями

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Либерализация экономики в Белоруссии: реформа и эксперимент
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить