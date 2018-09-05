Минэкономразвития повысило прогноз по курсу доллара в 2018-2019 годах

Москва, , 17:57 — REGNUM Минэкономразвития России повысило свой прогноз по среднему курсу доллара в 2018 году до 61,6 рубля, в 2019 году — до 63,9 рубля. Об этом говорится в опубликованном 5 сентября ежемесячном докладе ведомства «Картина экономики».

Как отмечается, во второй половине августа произошло заметное ослабление рубля, и в начале сентября курс доллара оказался примерно на 8% выше, чем в начале августа.

«В этих условиях Минэкономразвития пересмотрело прогноз курса рубля к доллару на период до конца 2018 года и первое полугодие 2019 года в сторону ослабления», — говорится в докладе.

При этом прогноз по курсу рубля на 2020−2024 годы оставлен без изменений, так как, по оценкам ведомства, «фундаментальные условия функционирования российской экономики в средне‑ и долгосрочном периоде существенно не изменятся».

Напомним, ранее МЭР прогнозировало средний курс доллара в 2018 году — на уровне 60,8 рубля, в 2019 году — 63,2 рубля, в 2020 году — 63,8 рубля, в 2021 году — 64 рублей, в 2022 году — 64,7 рубля, в 2023 году — 66,3 рубля, в 2024 году — 68 рублей.

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