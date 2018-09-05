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В 2018 году объем денежных переводов внутри Казахстана вырос в 4 раза

Экономика

Количество операций перевода внутри страны увеличилось в 1,5 раза

В 2018 году объем денежных переводов внутри Казахстана вырос в 4 раза
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банковская карта

Астана, 5 сентября 2018, 17:45 — REGNUM  По итогам первых семи месяцев 2018 года объем денежных переводов внутри Казахстана составил 43,7 млрд тенге ($118 млн), что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 5 сентября сообщает агентство Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Количество операций внутри страны увеличилось в 1,5 раза. Средний чек одного переводы увеличился с 2,6 раза, до 238,3 тыс. тенге ($643). Среди платежных систем лидирует «Золотая корона», с помощью которой перевели 14,3 млрд тенге ($38,6 млн), что в шесть раз больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года объем денежных переводов, отправленных в Казахстан из-за границы, составил 147,5 млрд тенге ($398,3 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Тройка лидеров по переводам денег в Казахстан: РФ, Южная Корея, Киргизия

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Экономика Казахстана
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