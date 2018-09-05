Полпред президента РФ в ЦФО: «Ярославская область – одна из моих любимых»

Ярославль, , 17:25 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, побывавший с рабочим визитом в Ярославле, по его итогам пообещал региону поддержку всех перспективных проектов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На встрече главы Ярославской области Дмитрия Миронова и полпреда Игоря Щеголева речь шла о развитии региона. Губернатор особо отметил, что на сегодняшний день необходимо сохранить лидерство в ЦФО по индексу промышленного производства, которое было достигнуто в результате большой работы в прошлом году.

«Наша главная задача — закрепить прошлогодний успех. Для этого мы активно работаем с инвесторами, продолжаем продвигать продукцию промышленных предприятий», — отметил Дмитрий Миронов.

Кстати, с работой некоторых из них Игорь Щеголев мог познакомиться лично. Полпред побывал на ОАО «Славнефть-ЯНОС», после чего посетил тепличный комбинат «Ярославский» в Дубках. Там вместе с главой региона он посмотрел, как на предприятии реализуется эксклюзивный для России проект по промышленному выращиванию роз. Вся продукция поступает на прилавки магазинов Ярославской и соседних областей.

Дмитрий Миронов рассказал, что в результате привлечения многомиллионных инвестиций в регионе сейчас реализуется более 50 инвестиционных сельхозпроектов.

Были отмечены и другие направления, по которым Ярославская область достигла существенных успехов. Например, в регионе на законодательном уровне решен вопрос поддержки инвесторов, взявших на себя обязательства по достройке проблемных объектов. Как следствие — только в прошлом году в эксплуатацию введено 16 жилых долгостроев, жители смогли получить свои квартиры. В предыдущие периоды сдавалось по 1−2 подобных объекта в год.

Губернатор также обратил внимание, что в Ярославской области реализуется приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», продолжается работа по повышению доступности и качества медицинской помощи.

В регионе решаются вопросы экологии: сегодня, 5 сентября, в КЗЦ «Миллениум» подведены предварительные итоги работы по формированию концепции новой экологической политики.

«Ярославская область — одна из моих самых любимых. Я здесь бывал много раз и в разном качестве. Год назад приезжал в должности помощника президента, вместе с представителями других регионов знакомился с вашим опытом по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий. А сегодня мы уже побывали на предприятиях, где эти технологии активно применяются», — сказал Игорь Щеголев.

Он пообещал, что регион и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку всех перспективных проектов.