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«КАМАЗ» откроет предприятие в Ташкентской области Узбекистана

Экономика

Татария и Ташкентская область планируют усилить экономическое сотрудничество

«КАМАЗ» откроет предприятие в Ташкентской области Узбекистана
Максим Цуканов © ИА REGNUM
КаМАЗ в Узбекистане

Казань, 5 сентября 2018, 17:44 — REGNUM  В сентябре 2018 года в Ташкентской области Узбекистана откроется совместное с ПАО «КАМАЗ» предприятие, сообщили 5 сентября в пресс-службе главы Татарии.

Хоким (глава) Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов встретился с главой Татарии Рустамом Миннихановым. В ходе переговоров стороны обсудили создание в Узбекистане филиала технополиса «Химград» и производства медицинских роботов-симуляторов.

Напомним, 9 августа Ибрагимов посетили Казань. В ходе переговоров с Миннихановым стороны обсудили перспективные проекты, в том числе создание технполиса «Химград» и проект компании «Эйдос-Медицина» по производству роботов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ташкентской области планируют собирать медицинских роботов

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