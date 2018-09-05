Прогноз Минэкономразвития по просту ВВП на 2018 и 2019 годы понижен

Москва, , 17:08 — REGNUM Министерство экономического развития Российской Федерации прогнозирует, что рост внутреннего валового продукта в стране на 2018 год составит 1,8%. Об этом сказано в докладе Минэкономразвития «Картина экономики» за август 2018 года.

Предыдущий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России на 2018 год составлял 1,9%. Однако ведомство снизило прогноз на 0,1%. Таким образом, прогноз на 2018 год составляет 1,8%, а на 2019 год — только 1,3%.

Также в Минэкономразвитии уточнили, что снижение темпов экономического роста в 2019 году связано в том числе с умеренно жесткой денежно-кредитной политикой Банка России.

Стоит отметить, что вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2018 году профицит бюджета составит 1,5−2% ВВП.