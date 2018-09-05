Объём ФНБ России в августе увеличился на 316 млрд рублей

Москва, , 17:05 — REGNUM Объём Фонда национального благосостояния России в августе увеличился в рублёвом выражении на 316 млрд рублей и по состоянию на 1 сентября составил 5,16 трлн рублей. Такие данные приводит сегодня пресс-служба Минфина России.

В долларовом выражении объём ФНБ за август сократился на $1,4 млрд и составил $75,795 млрд.

Сообщается, что в августе Минфин размещал средства ФНБ на депозиты во Внешэкономбанке в целях финансирования проектов по приобретению и предоставлению в лизинг вагонов Московского метрополитена, а также строительству нового аэропортового комплекса «Центральный» в Саратове.

По состоянию на 1 сентября на отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Банке России было размещено $22,113 млрд, €20,717 млрд евро, 4,368 млрд фунтов стерлингов, на депозитах в ВЭБ — 577,464 млрд рублей.