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В Ташкенте задержали руководителей крупнейших рынков

Экономика

Семеро руководителей подозреваются в присвоении и хищении

В Ташкенте задержали руководителей крупнейших рынков
Иван Шилов © ИА REGNUM
Арест

Ташкент, 5 сентября 2018, 17:09 — REGNUM  Против семи руководителей рынков Ташкента возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении государству ущерба в размере 27,7 млрд сумов ($3,54 млн), сообщает 5 сентября издание Kun. uz со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

Ведомство расследует уголовное дело в отношении сотрудников департамента торговли, сферы услуг и производства товаров народного потребления Ташкента.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня и. о. хокима (главы) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев заявил, что все крупные рынки города будут вынесены за пределы столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Рынки Ташкента планируют вынести за пределы города

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