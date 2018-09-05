В Ташкенте задержали руководителей крупнейших рынков

Ташкент, , 17:09 — REGNUM Против семи руководителей рынков Ташкента возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении государству ущерба в размере 27,7 млрд сумов ($3,54 млн), сообщает 5 сентября издание Kun. uz со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

Ведомство расследует уголовное дело в отношении сотрудников департамента торговли, сферы услуг и производства товаров народного потребления Ташкента.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня и. о. хокима (главы) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев заявил, что все крупные рынки города будут вынесены за пределы столицы.

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