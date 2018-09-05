В России в августе зафиксирована нулевая инфляция

Москва, , 16:52 — REGNUM Инфляция в России за неделю с 28 августа по 3 сентября составила 0%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Сообщается также, что инфляция в августе составила 0%, за период с начала года — 2,3%.

Рост потребительских цен в августе на 0,3% и более зафиксирован в 13 субъектах Федерации. При этом наибольший прирост цен отмечен в Республиках Алтай и Крым — на 0,5%. В шести регионах зафиксировано снижение цен на 0,3−0,5%. В Москве цены за месяц снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.

За последнюю неделю, по данным Росстата, куриные яйца подорожали на 1,6%, пшено — на 1,3%, свинина на 1,1%, говядина, баранина, колбасы, сосиски, сардельки, молоко, сахар и карамель — на 0,2−0,3%. Одновременно с этим гречневая крупа подешевела на 0,5%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,2%, при этом морковь подешевела на 7,8%, картофель — на 5,4%, лук — на 4,7%. В то же время цены на белокочанную капусту выросли на 1,6%.

Цены на автомобильный бензин в августе снизились на 0,3%, дизельное топливо — на 0,1%. За последнюю неделю цены на бензин и дизтопливо практически не изменились.