Компаниям, работающим на рынках РФ, прогнозируют падение прибылей

Москва, , 17:53 — REGNUM Число граждан РФ, которые смогут позволить себе ипотеку, снизится, а те, которые всё-таки возьмут этот кредит, столкнутся с тем, что у них станет меньше свободных денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев, комментируя новость о том, что в связи с возможным повышением ключевой ставки Банком России ипотечные кредиты в РФ могут подорожать.

«Лишившийся части своих свободных денег гражданин сделает меньше покупок, а значит, компании, работающие на российском рынке, получат меньшую прибыль, что вынудит их сокращать рабочие места и отказываться от модернизации, — предположил Григорьев. — В итоге мы будем наблюдать рост безработицы и дальнейшее техническое отставание».

Происходящее, как полагает Григорьев, объясняется тем, что на государственном уровне частный сектор рассматривается уже не как локомотив, который будет вести за собой всё остальное, а исключительно как бездонный колодец и резервуар, из которого при необходимости можно черпать и черпать новые средства.

«Например, в своём недавнем интервью глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что модель экономического роста, основанная на частном спросе, себя исчерпала, — отметил Григорьев. — Это означает, что доходы населения и его покупательная способность уже не важны. Формируется картина, в которой просто большие банки, корпорации и государственный бюджет будут перераспределять деньги между собой, а населению остаётся лишь держаться с хорошим настроением».

В этих условиях, по словам эксперта, главным ориентиром и главным успехом своей политики правительство РФ считает так называемое поддержание макроэкономической стабильности.

«То есть баланс ряда показателей и, конечно, низкую инфляцию, которая по итогам прошлого года составила 2,5%, что парадоксальным образом не улучшило жизнь большинства населения, — констатировал Григорьев. — Тем не менее они продолжают говорить, что для экономического роста необходима инфляция как можно меньшая, что не подтверждается опытом прошлых лет. В РФ сегодня один из самых низких показателей роста, хотя если мы вспомним начало нулевых, то тогда была двухзначная инфляция, но был крайне быстрый экономический рост и увеличение реальных доходов населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина, на фоне возникшей неопределённости на финансовых рынках и в связи с возможным повышением ключевой ставки Банком России ипотечные кредиты в РФ могут подорожать. Об этом он заявил на заседании президиума Общественного совета при Минстрое.

Кроме того, по словам чиновника, в июле средневзвешенная минимальная ставка выдачи ипотечного кредита в России составила 9,09%.

«Сегодня на фоне выросшей неопределённости валютного рынка ставка может пойти вверх. Некоторые банки уже на это отреагировали», — сказал Стасишин.

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