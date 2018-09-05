УФАС оштрафовало энергетиков в Чувашии за отключение котельных

Чебоксары, , 16:47 — REGNUM Антимонопольщики определились с размерами штрафов в отношении АО «Чувашская энергосбытовая компания» (ЧЭСК). Энергетиков оштрафовали на общую сумму 1,1 млн рублей за прекращение поставки энергии в котельные села Порецкое и за введение ограничения потребления ресурса шумерлинского МУП «Теплоэнерго», сообщили ИА REGNUM в Чувашском УФАС.

УФАС привлекло ЧЭСК к административной ответственности в виде штрафа в размере 562 500 рублей за «неправомерное прекращение поставки электрической энергии в котельные №1−9 села Порецкое». Причиной стали долги муниципального предприятия: согласно материалам ведомства, речь идёт о задолженности перед энергетиками в размере 566 167,27 рублей (по состоянию на май 2018 года).

«Общество неправомерно прекратило поставку электрической энергии в котельные, которые используют электроэнергию для обеспечения горячим водоснабжением и отоплением муниципальные предприятия села, ТСЖ, физические лица, из-за имеющейся задолженности. Суды согласились с выводом антимонопольного органа о том, что компания не праве в одностороннем порядке прекращать поставку электрической энергии, необходимой для выработки тепла и горячей воды, поскольку такие действия могут повлечь нарушение прав граждан, своевременно оплачивающих получаемые коммунальные услуги», — сообщили антимонопольщики.

В ходе рассмотрения антимонопольного дела поставка электрической энергии в котельные села была восстановлена. Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Чувашского УФАС Вячеслав Борисов пояснял, из-за действий энергетиков «село оставалось без горячей воды». И это «является признаком злоупотребления монопольным положением», так как «пострадали люди, которые платили за ресурс своевременно и добросовестно», «но они перестали получать его из-за хозяйственного спора двух хозяйствующих субъектов». Арбитражный суд Чувашии, а затем Первый арбитражный апелляционный суд признали законность решения УФАС.

В ведомстве также отмечают, что 3 сентября ЧЭСК оштрафовано на эту же сумму за введение ограничения режима потребления электроэнергии МУП «Теплоэнерго» из-за образовавшейся задолженности. По данным антимонопольщиков, действия общества исключили возможность технологической подачи теплоснабжения и горячей воды потребителям предприятия, полностью выполняющим обязательства по оплате коммунальной услуги. Согласно материалам дела, муниципальное предприятие по состоянию на апрель задолжало 16 646 600,39 рублей.

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