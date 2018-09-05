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Африканский банк поможет Узбекистану импортировать товары из Египта

Экономика

Соглашение было подписано в рамках визита президента Египта в Узбекистан

Ташкент, 5 сентября 2018, 16:59 — REGNUM  Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и экспортно-импортный банк Африки подписали соглашение о сотрудничестве на сумму $50 млн, сообщает 5 сентября издание Kun.uz.

Документ был подписан в рамках государственного визита президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси в Узбекистан. Соглашение предполагает сотрудничество по торговому финансированию, открытию кредитных линий для импорта в Узбекистан товаров из Египта и других африканских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 4−5 сентября президент Египта находится с официальным визитом в Узбекистане. В рамках визита стороны подписали 12 межправительственных и межведомственных соглашений.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Египет подписали 12 межведомственных документов

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Экономика Узбекистана
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