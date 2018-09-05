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В Финском заливе начали укладку труб «Северного потока — 2»

Экономика

Работы проходят в территориальных водах Финляндии

В Финском заливе начали укладку труб «Северного потока — 2»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Строительство газопровода

Хельсинки, 5 сентября 2018, 16:32 — REGNUM  В территориальных водах Финляндии началась укладка труб газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба компании Nord Stream 2 AG.

Специализированный корабль Solitaire сегодня в 13:25 по центральноевропейскому времени приступил к укладке газопровода «Северный поток — 2» в Финском заливе.

Работы будут продолжаться круглосуточно и без выходных.

После того, как работы по укладке будут завершены, специальное исследовательское судно выполнит обследование морского дна для проверки точного положения газопровода.

Все работы в финляндских территориальных водах согласованы с транспортным агентством Финляндии и пограничной службой, а также проводятся под контролем национальных властей.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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