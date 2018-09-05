Toyota отзывает более миллиона гибридных автомобилей по всему миру

Токио, , 16:27 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota объявил об отзыве свыше одного миллиона гибридных автомобилей по всему миру из-за проблем с проводкой. Об этом 5 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

Причиной отзыва автомобилей назван риск износа проводов, при помощи которых двигатель подключен к блоку управления. Сообщается, что дефект может привести к короткому замыканию, а в крайнем случае — возгоранию.

В компании отметили, что был зафиксирован один случай задымления автомобиля, связанный с данным дефектом. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщил представитель Toyota, отзыву подлежат гибридные версии моделей Prius и C-HR. 554 тысячи таких автомобилей будут отозвано в Японии, ещё 192 тысячи — в США.

В пресс-службе российского офиса компании сообщили, что в России отзываются 226 гибридных авто серии Prius, произведённых в период с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года.