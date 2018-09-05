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Министерство инфраструктуры Италии нанимает отсутствующих инженеров

Экономика

Сейчас весь состав ведомства состоит «из одних административных и офисных работников»

Рим, 5 сентября 2018, 15:58 — REGNUM  Министерство инфраструктуры и транспорта Италии намерено нанять на работу инженеров, которых в настоящее время в составе ведомства нет, заявил в среду, 5 сентября, глава министерства Данило Тонинелли, передает Agenzia Italia.

Министр рассказал, что по неведомой ему причине его предшественники сформировали состав ведомства «из одних административных и офисных работников».

В ближайшее время будет подготовлен декрет правительства об обеспечении безопасности инфраструктуры страны, добавил Тонинелли. Государство должно знать, в каком состоянии находится инфраструктура, но предшественники из правительств Демократической партии интересовались не этим, а интересами частного бизнеса в данной сфере, сказал министр.

14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

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Правительство намерено разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».

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Политическая жизнь Италии
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