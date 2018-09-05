Ростовскую область и Китай свяжет прямой авиарейс

Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM Ростовскую область и Китай с сентября свяжет прямое регулярное авиасообщение. Авиарейсы из международного аэропорта «Платов» запустят с 22 сентября. Обслуживать пассажиров будет авиакомпания «ИрАэро» еженедельно по понедельникам. В аэропорт Хайкоу можно будет улететь на самолётах Boeing-772, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ростовской воздушной гавани.

Отмечается также, что авиакомпания «Азимут» в сентябре откроет четыре внутрироссийских направления. Из Ростова-на-Дону можно будет вылететь в Волгоград, Нижнекамск, Минеральные Воды и Грозный. Авиакомпания Utair запускает прямые регулярные рейсы в Воронеж, Астрахань и Ставрополь.

Напомним, что с начала года общее число направлений с учётом ввода новых авиарейсов составит 38 маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе была открыта продажа авиабилетов на рейсы из Ростова-на-Дону в столицы Армении и Киргизии. Воздушное сообщение с Ереваном и Бишкеком наладит базовый перевозчик международного аэропорта «Платов» — «Азимут». В Бишкек прямых рейсов из Ростова-на-Дону ранее не было.

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