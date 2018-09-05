На Украине планируют избавиться от посредников в военно-промышленной сфере

Киев, , 15:47 — REGNUM Правительство Украины согласилось разрешить министерству обороны закупать импортную военную продукцию по упрощенной схеме, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко, сообщает 5 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, кабинет министров Украины поддержал закон, который вместо одной модели импорта зарубежной военной продукции вводит целых три. Также закон позволяет госпредприятиям самостоятельно закупать военную продукцию за рубежом без участия посредников.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о либерализации внешней торговли в военно-промышленной сфере. Теперь украинские производители военной продукции могут продавать свой товар за рубеж без участия посредников.