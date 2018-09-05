Ипотечные ставки могут вырасти уже в октябре-ноябре

Москва, , 15:47 — REGNUM Тенденция по увеличению ставок по ипотечным ставкам будет усиливаться, и в октябре-ноябре 2018 года они могут подрасти, считает управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский.

Ранее замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин заявил, что на фоне возникшей неопределенности на финансовых рынках и в связи с возможным повышением ключевой ставки Банком России ипотечные кредиты в РФ могут подорожать.

Причина не только в повышении ключевой ставки, которая анонсирована главой ЦБ Эльвиры Набиуллиной, но и в том, что целый ряд банков уже повысил ставки по рублевым вкладам. В целом тенденция увеличения ставок по вкладам наблюдается с конца августа 2018 года.

Причины возможного повышения ипотечных ставок, как мне кажется, следующие: во-первых, нестабильность рубля — это вполне очевидная вещь. Во-вторых, для банковского сектора повышение ключевой ставки является неплохим поводом повысить ставки.

Стоит отметить и то, что с отменой долевого строительства нет четкой ясности, как будет работать система привлечения финансирования с эскроу-счетами. Кроме того, могу предположить, что изменение системы долевого участия повысит стоимость квадратного метра, банки, возможно, рассчитывают на увеличение доходности от ипотечных кредитов «под шумок».

Напомним, в конце августа Банк России сообщил о том, что средняя ипотечная ставка в рублях выросла в июле впервые с начала года. Уточняется, что с января она выросла до 9,57% в июле. Минимум в 9,48% наблюдался в июне.

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