В августе прожиточный минимум в Казахстане вырос на 7,5%

Астана, , 15:47 — REGNUM По итогам августа 2018 года величина прожиточного минимума в Казахстане составила 29 146 тенге (5 373 рубля), что на 7,5% больше, чем в июле, сообщили 5 сентября в пресс-службе комитета по статистике министерства национальной экономики.

За январь-август 2018 года размер прожиточного минимума увеличился на 13,8%. В структуре расходов мясо и рыба занимают 18,1%, фрукты и овощи — 14,4%, молочные, масложировые изделия и яйца — 13,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года прожиточный минимум в Казахстане составил 27 122 тенге (4 896 рублей — по курсу на 2 августа), что на 2,5% больше, чем в июне.

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