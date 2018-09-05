Сложная ситуация на финансовом рынке РФ может удорожить ипотеку — эксперт

Москва, , 15:39 — REGNUM Сложная ситуация на финансовом рынке РФ действительно может привести к росту ставок по ипотеке, однако общественность готовит меры по стабилизации ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), член экспертного совета партии «Единая Россия» Антон Мороз.

Ранее замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин заявил, что на фоне возникшей неопределенности на финансовых рынках и в связи с возможным повышением ключевой ставки Банком России ипотечные кредиты в РФ могут подорожать.

«Мы сейчас действительно наблюдаем достаточно сложную ситуацию на финансовом рынке, которая может привести к тому, что общая ставка ЦБ и ставка по кредитам могут незначительно вырасти. В связи с этим мнение Стасишина, безусловно, является профессиональным и абсолютно объективным.

Но с учетом того, что мы понимаем, что в майских указах президента РФ Владимира Путина были предложены ряд позиций в части строительства, которые должны быть реализованы правительством РФ и ЦБ, то мы надеемся, что если это и произойдет, то рост будет незначительным и произойдет это за незначительное время.

В дальнейшем я надеюсь, что мы сможем добиться постепенного уменьшения ставки ипотечного кредитования до той цифры, которая обозначена президентом РФ.

Общественные объединения совместно с Министерством строительства и ЖКХ РФ и правительством РФ будут в ближайшее время работать над тем, чтобы создать нормативную базу, которая в дальнейшем позволит стабилизировать ситуацию на рынке и приведет к тому, что получение ипотечного кредита станет более доступным для любой категории граждан Российской Федерации.

И произойдет это не только в части процентной ставки, но и в части первоначального взноса и первичного допуска для получения кредита».

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